Расширяются программы подготовки промышленников в профильных колледжах Москвы

Взаимодействие московской промышленности и колледжей столицы выходит на новый уровень. В рамках сотрудничества учебные учреждения актуализируют образовательные программы и улучшают свою инфраструктуру, а студенты получают возможность практиковаться на реальных производствах и выполнять настоящие рабочие задачи.

Так, «Газпром нефть» будет помогать развивать образовательные программы и внедрять новые учебные методики в крупнейшем московском колледже №26, сообщила пресс-служба компании. Студентам профильных направлений станет доступно обучение в соответствии с требованиями Московского НПЗ, а преподавателям предоставят полную методологическую поддержку. На предприятии также обеспечат стажировку и производственную практику студентов с предложением трудоустройства лучшим выпускникам. Соответствующий меморандум подписали руководство колледжей и «Газпром нефть» в рамках платформы компании «Лига Колледжей». Цель платформы — популяризация технических специальностей и привлечение выпускников к работе в нефтегазовой отрасли.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, современным сотрудником московского промпредприятия является высококвалифицированный специалист, который обладает передовыми практиками производства и глубокими знаниями технологических процессов.

Фото - © Стоян Васев

«Со своей стороны, город стимулирует развитие образовательных проектов для уже занятых в индустрии специалистов, а также поддерживает совместные программы бизнеса и учебных заведений, которые позволяют студентам еще на стадии обучения освоить необходимые навыки для работы в реальном секторе экономики», - отметил Овчинский.

«Лига колледжей» — это платформа, которую создал корпоративный университет «Газпром нефти». Она разработана для сотрудничества с российскими организациями среднего профессионального образования с целью обмена опытом, реализации совместных проектов, формирования лучших практик и повышения качества образовательных программ. В платформу входят 14 колледжей из 9 регионов России.

«Лига колледжей» — эффективное решение для взаимодействия лучших представителей среднего профессионального образования с отраслевыми активами «Газпром нефти». Мы ставим перед собой целью обеспечение бесшовного перехода выпускников колледжей на производственные активы компании. Уделяя особое внимание повышению качества образовательных программ в колледжах, реализации проектов и обмену лучшими практиками, «Лига колледжей» сможет обеспечить рабочими кадрами нашу отрасль», - рассказал ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Фото - © Стоян Васев

Во время сотрудничества с колледжем № 26 специалисты МНПЗ и «Лиги колледжей» будут помогать актуализировать профильную учебную программу для наибольшей адаптации специалистов к будущей работе. У студентов появится возможность осваивать самое передовое оборудование на базе образовательной инфраструктуры Московского НПЗ с оборудованными компьютерными классами и тренажерами-двойниками установок.

«Московский НПЗ — один из лучших работодателей среди промышленных предприятий и предлагает широкий круг возможностей для тех, кто хочет развиваться в нефтяной отрасли. Выпускникам колледжей со средним образованием предприятие предлагает освоить рабочие специальности, такие как оператор технологической установки, машинист, лаборант с перспективой карьерного роста», - подчеркнул пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.