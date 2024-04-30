Фото - © Страница в «ВКонтакте» ГУ МЧС России по г. Москве

30 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день можно послушать Луи Армстронга, Дюка Эллингтона или Чарли Паркера в честь Международного дня джаза. Или устроить ужин при свечах, отмечая Международный день свечника.

Международный день джаза

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Первый такой день отпраздновали в 2012 году. О новой дате объявила Генеральная конференция ЮНЕСКО в ноябре 2011 года.

Музыкальное направление «джаз» появилось конце XIX — начале XX века в США. Оно воплотило в себе африканскую и европейскую культуры и является уникальной формой музыкального искусства.

В джазе поощряют художественное новаторство, импровизацию, новые формы творческой деятельности, использование традиционных музыкальных форм при создании новых жанров.

Празднование дня начинается с Австралии и проходит по городам в 190 странах мира. Главным событием многие называют концерт c участием самых выдающихся джазовых исполнителей мира. Мероприятие проводят в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

День пожарной охраны России

Фото - © Страница в «ВКонтакте» ГУ МЧС России по г. Москве

30 апреля в РФ профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана. Его учредил президент РФ в 1999 году.

Сейчас деятельность по обеспечению пожарной безопасности регулируют более 10 федеральных законов и правовых актов правительства РФ. В современную службу входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов страны.

Одна из первых профессиональных пожарных команд появилась при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо.

В профессиональный праздник сотрудники пожарной службы получают поздравления не только от руководства, коллег и друзей, но и от многих людей, чьи имущество и жизнь были спасены, благодаря работе отважных людей.

Международный день свечника

Фото - © РИАМО, Анастасия Осипова

В последние годы изготовление свечей перестало быть редким ремеслом. Сейчас необходимые для изготовления свечей материалы можно найти практически в любом магазине для хобби. А обычные восковые и парафиновые свечи заменили резные, узорчатые, жидкие и многие другие.

Рост интереса способствовал появлению праздника. Международный день свечника появился в 2017 году и объединил любителей и профессионалов свечного дела.

День для празднования выбран не случайно, 30 апреля почитается память Зосима Соловецкого — покровителя пчел и заступника пчеловодов.

Родоница

Фото - © А. Е. Архипов. Радоница (Перед обедней). 1892/Wikipedia.org

В последний день апреля, когда заканчиваются весенние холода, с заходом солнца православные открывали зачин.

В этот день поминали предков, призывали их посетить землю: «Летите, милые деды…». Также люди ходили на могилы, принося поминальные дары: блины, овсяный кисель, пшенную кашу, крашенные яйца-писанки. С высокой горы люди катали крашенные яйца и соревновались. Побеждал тот, чье яйцо укатится дальше, не разбившись. К полуночи на той же горе раскладывали дрова для большого костра.

У православной церкви Родоница наступает во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи).

«Большой Московский цирк» открылся на Ленинских горах

Фото - © A.Savin. Собственная работа/Wikipedia.org

В этот день в 1971 году открылся новый «Большой Московский Цирк» на Ленинских (Воробьевых) горах. Его возвели по проекту группы архитекторов и инженеров под руководством Белопольского.

Зрительный зал представляет собой амфитеатр высотой 36 м. Он состоит из 23 рядов (3,4 тыс. мест). В машинном зале на глубине 18 м находятся пять сменных манежей. Он является одним из крупнейших стационарных цирков в мире.

Каждый год артисты цирка участвуют в престижных международных фестивалях и конкурсах. Они выезжают на гастроли с программами и с отдельными номерами.

Именины

Именины в этот день отмечают Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор.