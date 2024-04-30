В Белом доме подтвердили получение Украиной новых вооружений

Украина начала получать оружие из нового пакета военной помощи США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова цитирует RT .

«Помощь на Украину идет в настоящее время», — сообщила она на брифинге.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

В понедельник стало известно, что Германия передала Украине 10 бронетранспортеров Marder, систему ПВО Skynex и боеприпасы для танков Leopard 2.