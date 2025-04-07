Раменский молодежный центр организовал праздник для воспитанников детсада № 34

Активисты отдела досуговой деятельности «Юность» организовали для воспитанников детского сада № 34 анимационную программу «Веселый день». Утро началось с бодрой и веселой зарядки под энергичную музыку, которая быстро превратилась в настоящую дискотеку. Ребята зарядились энергией на весь последующий день, сообщила пресс-служба администрации раменского городского округа.

Далее малышей ждала интересная викторина под названием «Экология и мы», в которой они продемонстрировали свои глубокие знания о природе. Дети угадывали зверей по самым замысловатым характеристикам, рассказывали о приметах времен года, думали над загадками, а также пели милые песенки из мультфильмов.

Для закрепления полученных знаний в игровой форме ребятам показали познавательную серию смешариков из цикла «Азбука экологии». И напоследок, в завершение насыщенного дня всех ждал чудесный сюрприз: красочные и яркие переводилки, которые вызвали у детей настоящий восторг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.