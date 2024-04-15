Раменские активисты школы № 19 собрали медикаменты для передовой

Активисты волонтерского движения «Неравнодушное поколение» из Раменской СОШ № 19 собрали медикаменты для бойцов и госпиталя. Юные волонтеры и их родители передали гуманитарную помощь благотворительной организации «Рука помощи». Лекарственные средства будут переданы на территорию проведения СВО.

«Выражаем благодарность всем педагогам, учащимся и их родителям за собранные медикаменты для бойцов и госпиталя! Уверены, что юные волонтеры стали примером для многих взрослых. Для наших защитников эта помощь жизненно необходима! Вместе МЫ — СИЛА! Победа обязательно будет за нами!», — отметили в благотворительной организации «Рука помощи».

Жители Раменского городского округа активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Ежемесячно округ направляет в поддержку бойцов 10 т груза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.