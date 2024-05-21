Экс-министр Рева: ВС РФ превзошли «контрнаступ» ВСУ за три дня

Российские военные под Харьковом прошли пешком за три дня примерно столько же, сколько ВСУ преодолели на бронетехнике за весь период своего летнего контрнаступления в прошлом году, заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что чиновники занимались строительством потемкинских деревень, вместо того, чтобы возводить укрепления на харьковском направлении.

«Он (Зеленский — ред.) Харьковскую область приводил в пример — какие там молодцы, как они там строят. Это все потемкинские деревни оказались. Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны — ред.) построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны. Более того, они не достроены», — указал Рева.

Вместе с этим бывший министр вспомнил российские укрепления, которые были построены во время провального украинского контрнаступления.

«Наша армия наступала под Запорожьем, так вот: за четыре месяца мы прошли 8-12 километров, причем <…> мы даже до первой линии обороны, „линии Суровикина“, не дошли. Потому что эта полоса обеспечения была правильно организована», — пояснил Рева.

ВС РФ, по его словам, грамотно расположили минно-взрывные заграждения, контрэскарпы ля и «зубы дракона». При этом был и постоянный огневой контроль, что помешало быстрому продвижению ВСУ.