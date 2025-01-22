Рагнарек был: ученые доказали, что на Земле случался «конец света»

Ученые из Национального музея Дании утверждают, что 1,5 тысячи лет назад на Земле произошла климатическая катастрофа. По их словам, именно она могла стать прообразом скандинавской легенды о Рагнареке — гибели богов и мира, сообщает АБН24 .

В своей работе исследователи изучали кольца дубов в Дании и сопоставляли их с ледяными кернами из Гренландии. Специалисты заявили, что в рамках исследования выявили условия, способствовавшие глобальному похолоданию в 539-541 годах нашей эры.

Ученые также сделали археологические находки и пришли к выводу, что из-за резких заморозков местные жители совершали жертвоприношения, пытаясь вернуть солнце. Некоторые из древних людей мигрировали на другие земли, спасаясь от климатической катастрофы.

По предпроложениям датских исследователей, именно эти события могли войти в основу легенды о Рагнареке (Рагнароке), гласящей о гибели мира после битвы богов и чудовищ. Это пророчество было распространено в германо-скандинавской мифологии.