Рабские условия: ошейники с током превратят собак в более агрессивных животных

После того как в Сети распространились дикие отзывы на ошейники с током, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО заявил, что использование подобных гаджетов в кинологии абсолютно недопустимо. Более того, попытка перевоспитать собаку с помощью тока может превратить ее в более агрессивное животное, чем было до использования устройства.

По словам Голубева, при использовании ошейника с током поведение собаки выстраивается на страхе и подчинении хозяину. Однако далеко не все животные реагируют именно так. Некоторые из них становятся более агрессивными, так как пытаются защититься.

«Все животные разные. Одни подчиняться будут, другие до последнего станут пытаться защищаться, превратятся в агрессивное существо, представляющее угрозу для окружающих. К тому же подобные методы, конечно же, сказываются на психике и здоровье собак, что впоследствии требует длительного времени на восстановление. Не говоря уже о том, что это абсолютно рабские условия, в которых живое существо постоянно боится быть наказанным», — рассказал Голубев.

Последствия применения ошейника с током

По словам Голубева, в кинологической практике применение строгих ошейников считается недопустимым. Современные методы воспитания собак строятся на взаимном доверии и принципах позитивного подкрепления. Такие подходы, как запугивание, подавление или применение силы, являются архаичными и неприемлемыми для гуманного общества.

Согласно регламенту выставок, любой участник, уличенный в использовании подобных аксессуаров, немедленно дисквалифицируется. Более того, такие действия расцениваются как акт жестокости по отношению к животному, что может повлечь за собой уголовную ответственность.

Собака, подвергшаяся жестокому обращению, неизбежно утрачивает базовое доверие — как к владельцу, так и к людям в целом. Любовь с ее стороны возможно и сохранится, поскольку природа собаки зачастую более благородна и безусловна, чем человеческая. Однако эта привязанность будет носить искаженный, нездоровый характер.

Популярные техники взаимодействия с собакой

Прежде всего стоит задаться вопросом: действительно ли поведение питомца является проблемным? Нередко владелец утверждает: «Собака на прогулке все обнюхивает, постоянно отвлекается на столбы и бордюры». Но, по словам Голубева, это абсолютно естественное поведение для собаки, таковы ее природные потребности.

Задача хозяина заключается не в подавлении инстинктов, а в том, чтобы гарантировать безопасность питомца и сделать его поведение управляемым. Управляемая собака — это в первую очередь животное со сбалансированной нервной системой. Достичь этого возможно лишь с помощью грамотного, позитивного и немедленного подкрепления правильных действий.

Например, если шалость собаки была совершена час назад, любое наказание спустя время бессмысленно. Реакция должна следовать в тот же момент, иначе животное ничего не поймет. Поэтому истории, когда человек ведет собаку в пункт выдачи, чтобы там испытать на ней новый ошейник, выглядят не просто жестоко, но и совершенно нелогично. Что должен понять из этой ситуации питомец? За что его наказывают? В действиях такого владельца нет никакой причинно-следственной связи.

Помощь кинологов

Если собака действительно неуправляема и владелец не справляется, то следует обратиться за помощью к кинологам. В первую очередь консультация специалиста нужна, если поведение собаки угрожает окружающим: питомец кидается, пытается укусить людей или животных.

«Во-вторых, если поведение собаки угрожает ее же здоровью: например, она подбирает с земли все подряд. Рано или поздно она может поднять отраву. Или другой пример: собака не реагирует на команды, пытается перейти дорогу, не слушаясь хозяина. Если это не скорректировать, она так однажды может вырваться и попасть под машину», — пояснил Голубев.

Кинологическая помощь не помешает, если человек понимает, что не справляется самостоятельно и все применяемые методы не работают. Возможно в действиях человека есть непоследовательность в командах и в поощрении — профессионал быстрее сможет оценить причины непослушания со стороны.

Ранее стало известно, что на маркетплейсах набирают популярность ошейники, которые бьют током. Видеоотзывы к товару ужасают жестоким обращением с животными. На них псы впадают в ступор, мечутся в страхе и даже мочатся под себя. При этом покупатели не видят в этом никакой проблемы и надеются на быстрое перевоспитание питомца.

