Работы по выявлению дефектов в парках Подмосковья завершены на 99%

Всего за 2023 год было зафиксировано 6 124 обращений граждан. Количество обращений на 1 млн посещений сократилось на 26% с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

В Московской области 194 парка и лесопарка. Посещаемость в них ежегодно растет. В прошлом году зафиксировано более 74,7 млн посещений, это на 17,2 млн больше, чем в 2022 году.



Губернатору Московской области Андрею Воробьеву министр благоустройства региона Михаил Хайкин доложил о результатах устранения дефектов в рамках подготовки парков к летнему сезону.



«Подготовка парков к сезону началась с марта. Работы по выявлению дефектов практически полностью завершены. До 14 апреля главы городских округов совершали обходы совместно с директорами и общественными советами парков, чтобы проконтролировать процесс подготовки. До 26 апреля планируют устранить все ранее выявленные дефекты и предоставят нашему министерству фотоотчет о проделанной работе», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Итоги работ

Результат исполнения плана по текущим дефектам составляет — 99,8%, а по ресурсным дефектам — 92,9%. Изначально было выявлено 12 300 дефектов (9 100 текущих и 3 200 ресурсных). Это повреждения на дорожках, оборудованиях детских игровых площадок, скамейках и урнах. С апреля в них активно будут проводиться работы по подготовке территорий к летнему сезону. На сегодняшний день устранено 12 052 дефектов (9 078 текущих и 2 976 ресурсных), а 246 еще в работе (22 текущих и 224 ресурсных).

После зимнего сезона в парках была проведена промывка 628 км дорожек и 42,2 тыс. элементов благоустройства. Также, удалили аварийные и сухостойные деревья, провели опиловку веток. Удалено 708 сухих деревьев и переработано в щепу 1,7 тыс. кубов древесины, соверши прогребание и подсев газона на 479 га.

На элементах благоустройства, которые после зимы требовали повторной покраски, были проведены необходимые работы. Всего было устранено 5 010 дефектов.

Текущие мероприятия

На сегодняшний день, ремонт дорожек, парковой мебели и игровых площадок продолжается. Уже устранено 177 дефектов на дорожках и 538 на мебели и площадках. На информационных носителях парков уже устранили 285 выявленных дефектов.

Для более тщательной подготовки парков были в организованы субботники, во время которых территории также проводили уборку и очистку пространств.

Ведутся работы по подготовке автостоянок и остановок общественного транспорта. Всего в непосредственной близости к паркам 306 остановок общественного транспорта. У парков есть 199 автостоянок разделены на два типа: 67 внутри парков и 132 на улично-дорожной сети. Общее количество машинных мест — 10 700.

Организация парковок

Проведены организационные работы автостоянок в парках. Для профилактики пробок обеспечили: работу регулировщика в выводные и праздничные дни, разметку парковочных мест, установили дорожные знаки (указатели въезда, выездов, направления движения) и ограничители парковки в проездах. До 1 июня будет проведен анализ наличия территорий для увеличения количества машино-мест и необходимости введения платного режима стоянок.

В Подмосковье будут обеспечены машино-местами территории парков 5 918 м/м (в т. ч. 1 566 м/м платных) и улично-дорожные сети — 4 807 м/м (бесплатные). До 1 июня будет обеспечен подбор территорий для увеличения количества машино-мест на 30% и проработана целесообразность введения платного режима стоянки.

Акарицидная обработка и высадка деревьев

Также продолжается акарицидная обработка парков. На сегодняшний день провели обработку в 45 парках (что составляет 23% от общего плана), до 26 апреля план будет выполнен на 100%. Далее повторная обработка будет проводиться через 1,5 месяца.

Акция «День добрых дел» в парках Подмосковья запланирована на 27 апреля. В ней будет задействовано 145 парков. Цели акции: высадить 7,8 тыс. деревьев и создать более 70 новых площадок семейного отдыха.

Услуги в парках

Развитию сервисов и услуг в парках уделяется отдельное внимание. Всего в парках оцифровано 2 034 объекта: 560 точек питания и кафе, 719 тележек, 203 пункта проката, 552 аттракциона. Прирост за 2023 г. составил 798 объектов.

Глава ведомства сообщил о регламенте подготовки пунктов проката к летнему сезону. Будет произведен технический осмотр и обслуживание инвентаря, инструктирование персонала и генеральная уборка всех пунктов проката.

Фонтаны

В этом году на территории региона будет работать 240 фонтанов. Прежде чем они начнут функционировать, полностью завершатся работы по очистке чаш фонтанов после зимы, проверят состояние инженерных систем, отрегулируют высоту струй, благоустроят прилегающие территории и обеспечат запас комплектующих инженерно-технического оборудования. Запуск всех фонтанов запланирован на 27 апреля.

Объекты памяти

«Всего в Московской области 3 015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах будут проведены необходимые работы по подготовке к 9 мая», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Места, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории, приведут полностью в порядок, отремонтируют, а памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасят. Более того, запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения и архитектурно-художественной подсветки. Поврежденные покрытия будут заменены или отремонтированы. Осуществить полную готовность памятников ко Дню Победы планируют до 1 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.