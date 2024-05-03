Работы по устройству системы дегазации на полигоне «Егорьевский» выполнены

На текущий момент работы по рекультивации полигона ТКО «Егорьевский» в городском округе Егорьевский завершены на 97%. Подрядной организацией ООО «УПМК-22» под контролем Минэкологии завершены работы по устройству защитного экрана и системы дегазации. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

«Подрядная организация выполнила все самые сложные работы по рекультивации объекта накопленного вреда. Сейчас начало мая, все работы планируется завершить уже в конце текущего месяца, все выполняется согласно строгому плану и графику, поэтому нет опасений, что мы не уложимся в срок. Сейчас на завершающем этапе работ находится устройство дорожной одежды и благоустройство территории», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Скоро жители Егорьевска смогут вздохнуть с облегчением, ведь в их округе станет на один объект негативного воздействия на окружающую среду меньше. Начавшаяся в конце 2021 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» рекультивация полигона ТКО «Егорьевский» завершится уже в конце мая 2024 года.

«Полигон ТКО «Егорьевский» — это не единственный объект, который будет завершен в 2024 году. В соответствии с планом, до конца года будет завершена рекультивация еще 5 объектов накопленного вреда, что позволит улучшить качество окружающей среды и повысить качество жизни наших граждан», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.