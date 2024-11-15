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Работы по капитальному ремонту лицея № 2 в Ступино оценил глава Ступина

В одном из старейших учебных заведений города активно идут работы по капитальному ремонту. На данный момент специалисты заканчивают демонтажные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход работ оценил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских в рамках выездного часа образования.

Подрядная организация полностью сняла старые напольные покрытия, разобрала большую часть внутренних перегородок, демонтировала потолки и осветительные приборы. Часть электропроводки заменена. Здание подключено к временным источникам электроснабжения.

«За 60 лет здание ни разу не ремонтировалось. В этом году, благодаря поддержке Губернатора Московской области, начался капитальный ремонт учреждения образования. Демонтажные работы практически завершены. К началу следующего учебного года ребята войдут в обновленную школу», — отметил Сергей Мужальских.

В результате капремонта обновится внешний и внутренний облик здания, а также будут созданы комфортные условия для обучения. Школа станет современной и инновационной.

Особое внимание будет уделено благоустройству пришкольной территории. Планируется обустроить спортивную площадку, прогулочную зону для младших классов и обновить покрытие двора.

Работы ведутся в соответствии с установленными сроками и объемами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.