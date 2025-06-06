Работы по благоустройству дворов проведут во всех микрорайонах Химок

В Химках продолжается обновление дворовой инфраструктуры. Работы по благоустройству проведут в каждом микрорайоне округа. Специалисты приступили к ремонту покрытия во дворе домов № 18А и 18Б на улице 9 Мая. Рабочие снимают изношенное покрытие и с помощью специальной техники укладывают свежий слой асфальта. На дорожках также установят новые бортовые камни, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проводят вблизи домов № 9, 9А и 11 на улице Родионова, у домов № 30, 30А, 32 и 34 на улице Молодежная, а также во дворе дома № 5 на улице Парковая и дома № 72 на Юбилейном проспекте.

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уже обновили дорожки и тротуары о дворах на улицах Мичурина, Чкалова и Зеленая. Теперь здесь ведутся работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

В этом году специалисты обновят 22 дворовые территории Химок. Ремонт проводится поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Главная цель — обеспечить горожанам комфортные и безопасные условия передвижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.