Работоспособность вашей техники 24/7 с ПАО «Россети Московский регион»

В мире современных технологий внезапное отключение электричества может привести к серьезным последствиям: потере важных данных, выходу из строя дорогостоящего оборудования и снижению эффективности бизнеса. Защитить технику и цифровое оборудование помогут источники бесперебойного питания (ИБП) от «Россети Московский регион». Они используются для временного поддержания работоспособности любых устройств в моменты непредвиденного отключения электричества.

Помимо широкого ассортимента ИБП «Россети Московский регион» предлагает вам накопители энергии. Они не только позволяют избежать перебоев в электроснабжении, но и за счет запасенной заранее энергии (в том числе от энергии солнца) на время снизить затраты на ее потребление.

«Россети Московский регион» также поможет решить вопросы, связанные с организацией автономного электроснабжения объектов любого назначения. В ассортименте компании - дизель-генераторные установки или ДГУ. Их можно применять как в качестве резервного альтернативного источника электроэнергии в случае аварии в основной сети электроснабжения, так и в качестве основного и единственного источника электропитания.

Специалисты компании помогут подобрать оптимальное по характеристикам, цене и условиям эксплуатации оборудование. Вся продукция сертифицирована, проходит подготовку и контрольное тестирование. На установленное оборудование действует гарантия 1 год.