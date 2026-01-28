Работники Мосавтодора вывезли снег с улиц Серебряных Прудов 28 января

Работники Мосавтодора 28 января приступили к вывозу снега с улиц Серебряных Прудов после обильного снегопада.

В Серебряных Прудах сотрудники Мосавтодора продолжают устранять последствия сильного снегопада. Основные работы сосредоточены на вывозе снега с улиц, в том числе с улицы Петра Романова.

Производитель работ Максим Дюпин отметил, что нынешняя зима выдалась особенно снежной, однако погодные условия позволяют эффективно проводить уборку: снегопад прекратился, а за ночь выпало минимальное количество осадков.

С 4 часов утра на улицах работает крупная спецтехника: грейдеры, мини-погрузчики, трактора МТЗ и комбинированные дорожные машины. Особое внимание уделяется расчистке тротуаров и остановочных павильонов. В работах задействованы 14 человек и обширный автопарк, включая два грейдера, пять КДМ, два погрузчика, четыре трактора МТЗ, четыре самосвала и мини-погрузчик для тротуаров. Для доставки и обогрева персонала используются шесть вахтовых автомобилей.

В Мосавтодоре призвали водителей быть внимательными и соблюдать осторожность на расчищаемых улицах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.