Работа не в удовольствие: как проявляется синдром самозванца

Во взрослый период «стать самозванцем» можно из-за постоянного сравнения собственной жизни с успехами окружающих — реальными или мнимыми, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

«Красивые картинки в социальных сетях от наших знакомых, в которых правды бывает не так уж и много, без критического отношения начинают загонять нас в тупик. Также свою лепту вносят события вроде увольнения или проваленных проектов, которые могут произойти с каждым», — сказал Хакимов.

Он пояснил, что синдром самозванца — внутреннее состояние, для которого характерны сомнения в собственной квалификации. У человека возникает ощущение, что он не на своем месте, что другие разбираются в его вопросе намного лучше, а личные успехи — это просто случайности.

«Здесь стоит уточнить: суть не в реальной некомпетентности, отсутствии навыков или опыта — все дело в базовой неуверенности в своих силах, страхе не выполнить поставленные задачи должным образом. Как это часто бывает, след тянется из детства. Чрезмерные требования родителей к ребенку могут сформировать жизненный сценарий, где нет места здоровому постепенному развитию», — рассказал психолог.

По словам Хакимова, вместо этого наблюдаются постоянные попытки доказать, что ты лучший во всем, что достигать цели нужно любой ценой и неимоверными усилиями, проходить постоянные подтверждения мастерства. В противном случае нам кажется, что место, зарплату и расположение руководства мы получаем незаслуженно.

«Очень личное восприятие каких-то собственных промахов формирует неправильную, однобокую установку. В итоге появляется сильная тревожность по поводу выполняемых обязанностей, мнительность и зависимость от оценок окружающих, принижение своих навыков и знаний, перфекционизм, убивающий любое удовольствие от работы», — объяснил специалист.