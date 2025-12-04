Пытки и побег: пациентов звездного рехаба в Видном делили на «обычных» и VIP

Пациентов накрытого силовиками звездного рехаба «Антонов PRO» в подмосковном Видном делили на «обычных» и VIP. Простых клиентов морили голодом и били, а элита за 1 млн рублей в месяц жила как в санатории, сообщает Mash .

Ранее стало известно, что правоохранители нагрянули в рехаб Антонова после того, как один из пациентов пожаловался на избиения. После проверки были задержаны 8 сотрудников рехаба, в том числе его основатель — блогер Максим Антонов. Пострадали минимум четыре человека. Постояльцев заставляли принимать сильнодействующие препараты, при этом назначений медиков на них не было. Также женщин насиловали и сильно избивали.

По словам пострадавших, пациенты, которые отказывались выполнять уборку, подвергались физическому насилию. Их спускали в подвал и избивали железными палками. Людей также морили голодом на протяжении двух дней, а воду им предоставляли только из-под крана. Питание состояло в основном из просроченных макарон и гречки. Раз в две недели им разрешали позвонить домой, но разговор длился не более 3 минут и строго контролировался.

Некоторые пациенты планировали побег, но их ловили и помещали под усиленную охрану. Затем пациентов подвергали еще более жестоким пыткам и избиениям. В реабилитационном центре ходили слухи о погибших.

Психолог посещал центр редко. Даже он, по словам пострадавших, становился свидетелем их избиений.

