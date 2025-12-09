Путину доложили о намерении РАН изучать возможную жизнь на Венере

Российская академия наук (РАН) намерена заняться изучением потенциальных признаков существования жизни на Венере. Об этом сообщил глава РАН Геннадий Красников в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле, сообщает РЕН ТВ .

«Мы осуществили запух четырех аппаратов космических для исследования солнечной и земной активности. 30 лет мы не запускали (спутники — ред.) из-за солнечной погоды, мы использовали иностранные данные. Сегодня мы запустили, 90% мы закрывает необходимой информации этими четырьмя спутниками», — сказал Красников.

Также Красников в рамках встречи с Путиным упомянул, что академия осуществляет координацию более чем 6 тысяч научных изысканий в области фундаментальных наук, которые проводятся в 714 научных организациях страны.

Путин, в свою очередь, отметил, что ряд исследований, на первый взгляд, кажутся отдаленными от наших реалий, однако имеют важное значение для Земли. Речь идет, в частности, об изучении климатических условий Венеры.

