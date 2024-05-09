Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО

Встречу провели 7 мая после завершения церемонии вступления в должность президента России. По словам главы государства, для него такие встречи важны, поскольку это часто откровенные разговоры.

«Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, для того чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями». Владимир Путин Президент Российской Федерации

Также президент добавил, что нужно обсудить необходимые действия, чтобы бойцы добивались всех поставленных Родиной задач.

Кроме того, Путин добавил, что участников СВО поддерживает вся страна.