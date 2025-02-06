Путин вручил премии молодым ученым

Глава государства Владимир Путин вручил молодым ученым премии президента в области науки и инноваций по итогам прошлого года, сообщается на сайте Кремля.

Церемония вручения наград состоялась в Кремле в преддверии Дня российской науки, который отмечают 8 февраля.

«Хотел бы от души поздравить вас с предстоящим праздником и прошу передать слова самой искренней благодарности вашим школьным учителям — с этого все начинается», — обратился Путин к лауреатам в начале выступления.

Он подчеркнул, что все достижения совершаются вместе с коллегами, в том числе профессорами, научными руководителями и исследовательскими центрами.

По словам президента РФ, молодым ученым предстоит решать масштабные и исторические задания по созданию отечественных продуктов, которые не только превзойдут зарубежные аналоги, но и гарантируют стране лидирующие позиции в ключевых областях.

Путин добавил, что России нужны открытия и научный вклад, который позволит достичь национальных целей развития.

Ежегодная премия президента РФ была учреждена в 2008 году. Она присуждается за достижения в области научных исследований, которые вносят значительный вклад в развитие науки, создание новых образцов техники и передовых технологий.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки РФ известной актрисе театра и кино Анне Снаткиной.