Путин вручил букет белых роз Патриарху Кириллу в День тезоименитства
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Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства и поблагодарил его за все, что он делает для народа и россиян, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин подарил Патриарху Кириллу традиционный букет белых роз, расцеловавшись со Святейшим. Предстоятель Русской православной церкви поблагодарил российского лидера и подчеркнул, насколько важным является сотрудничество государства с церковью.
«Благодарю вас за тот уровень взаимоотношений и сотрудничество, которые существуют между церковью и государством. Как я уже говорил, беспрецедентное, если сравнивать со всей российской историей», — сказал Патриарх Кирилл.
После поздравления Патриарха Кирилла, Владимир Путин с рабочим визитом улетел в Минск.
Русская православная церковь 24 мая чтит святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Нынешний патриарх получил имя в честь святого Кирилла, поэтому День тезоименитства приходится на это же число.
Ранее Путин и Патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками. Глава государства прибыл на богослужение в честь Пасхи около полуночи.