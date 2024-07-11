Путин спас от депортации серба, которому грозило до 25 лет за участие в СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства военному добровольцу из Сербии Александру Йокичу. Ранее иностранец жаловался, что его могут депортировать из России на родину, где ему грозит тюрьма, сообщает «Царьград».

В апреле 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что Йокича могут депортировать, а на родине ему грозило до 25 лет колонии по обвинению в наемничестве. Парламентарий отправлял ходатайства в МВД и руководителю ДНР Денису Пушилину в попытке помочь сербскому добровольцу.

Йокичу четыре раза отказывали в получении гражданства. Обстоятельства осложнялись из-за того, что иностранец заключал военный контракт не с министерством обороны РФ, а с Народной милицией ДНР.

Сербский боец принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на угледарском направлении. Йокич имеет воинские награды — Георгиевские кресты IV и III степени, а также медаль «За освобождение Мариуполя».