Путин прокомментировал идею вернуть смертную казнь

Путин: Россия не снимает мораторий на смертную казнь даже в условиях СВО

Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране не снимут мораторий на смертную казнь. По его словам, российские власти не возвращают высшую меру наказания даже в условиях спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости .

Подробнее об этом глава российского государства рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Путин обратил внимание, что в России не возвращают смертную казнь, хотя многие из политиков и простых граждан поднимают данную тему.

«Мы живем в каких реалиях — проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще», — сказал президент.

В ходе заседания Владимир Путин также высказался о сидящих в колониях россиянах. Глава России подчеркнул, что нужно сокращать число «тюремного населения» в стране, при этом отметив, что в вопросе содержания российских заключенных есть «очень много проблем».