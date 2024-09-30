Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному
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Военкор ВГТРК Евгений Поддубный получил звание Героя России. Соответствующий указ президента разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что Поддубному присвоили звание за мужество и героизм, которые он проявил при исполнении служебного долга.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 26 сентября.
Евгений Поддубный получил серьезные ранения и ожоги 7 августа в Суджанском районе Курской области. Автомобиль, в котором был журналист, попал под удар дрона ВСУ.
Военкор проходил лечение в столичном НИИ скорой помощи им. Склифосовского. 13 сентября стало известно, что его выписали.