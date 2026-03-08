Путин подписал закон о порядке уведомления лиц в ходе их розыска

Теперь территориальные подразделения Министерства внутренних дел обязуются направлять почтовое извещение гражданину, чтобы он мог решить, предоставлять ли запрашиваемую информацию о себе физическим, юридическим лицам или их доверенным представителям в ходе их розыска. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ появился на официальном сайте опубликования правовых актов .

Поправки внесены в действующий закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Указанным актом, среди прочего, фиксируется возможность для физических и юридических лиц обращаться в территориальный орган МВД, в том числе через портал «Госуслуги», с целью поиска гражданина РФ и установления с ним связи для передачи ему своих контактных данных.

Со своей стороны, региональное отделение ведомства будет отправлять почтовое уведомление разыскиваемому лицу для принятия им решения о раскрытии запрашиваемых сведений о себе физическому, юридическому лицу или их уполномоченным представителям.

Нормативный документ начнет действовать спустя 180 дней после его официальной публикации.

