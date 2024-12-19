Путин поблагодарил Собчак за помощь семьям Курской и Белгородской областей

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил главу холдинга «Осторожно медиа» Ксению Собчак за помощь пострадавшим жителям в Курской и Белгородской областях. Также глава государства отметил деятельность волонтеров по этому вопросу.

«Хочу сказать вам спасибо за то, что вы это делаете. Это чрезвычайно важная вещь — помощь конкретным людям, это первое. Второе, когда это делают волонтеры, за что всем им хочу выразить слова благодарности», — заявил Путин в ходе ежегодной прямой линии.

По словам президента, волонтеры не просто работают, а рискуют собой. Он подчеркнул, что среди них, к сожалению, есть потери.

«Когда они (волонтеры — ред.) это делают — доходят до конкретного человека, они тоньше чувствую, что у государства получается, а где, как говорят в народе, что-то сбоит», — сказал Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.