Путин не будет участвовать в похоронах иранского президента Эбрахима Раиси
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не планирует посещать похороны погибшего главы Ирана Эбрахима Раиси, пишет РИА Новости.
По словам пресс-секретаря, в целом траурная церемония не предусматривает международного участия. Эбрахима Раиси планируют похоронить в городе, где он родился — в Мешхеде.
Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран, аятолле Али Хаменеи в связи с трагической гибелью Раиси. Российский лидер назвал покойного иранского президента другом Москвы, который помогал развивать добрососедские отношения между странами.
Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы 19 мая 2024 года. После происшествия в Иране объявили пятидневный траур.