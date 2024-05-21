Путин не будет участвовать в похоронах иранского президента Эбрахима Раиси

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Песков: речи об участии Путина в похоронах Раиси не было

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не планирует посещать похороны погибшего главы Ирана Эбрахима Раиси, пишет РИА Новости .

По словам пресс-секретаря, в целом траурная церемония не предусматривает международного участия. Эбрахима Раиси планируют похоронить в городе, где он родился — в Мешхеде.

Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран, аятолле Али Хаменеи в связи с трагической гибелью Раиси. Российский лидер назвал покойного иранского президента другом Москвы, который помогал развивать добрососедские отношения между странами.

Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы 19 мая 2024 года. После происшествия в Иране объявили пятидневный траур.