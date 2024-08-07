Путин назвал произошедшее в Курской области провокацией Киева

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Президент РФ Владимир Путин назвал атаки украинских диверсантов и дронов в Курской области провокацией Киева, сообщается на официальном сайте Кремля .

Курская область находится в напряженной ситуации из-за постоянных атак ВСУ. Нападения начались 6 августа. Атаки ведутся с помощью беспилотников, также через госграницу РФ пытались прорваться диверсанты. В регионе сбили ракеты. Есть погибшие и раненые.

«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — прокомментировал ситуацию глава государства в ходе совещание с членами правительства.

Он добавил, что по итогам проведенного разговора с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым некоторым ведомствам были даны поручения, касающиеся оказанию необходимой помощи жителям регионе. Кроме того, Путин попросил российское правительство оперативно подключиться к данному вопросу.

По словам президента, координировать указанную работу на первом этапе будет первый зампред правительства Денис Мантуров.