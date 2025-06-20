Пушкинское городское хозяйство оказывает помощь по вывозу мусора с контейнерных площадок

16 июня в адрес Администрации округа Пушкинский через портал «Добродел» поступило сразу несколько обращений с просьбой повлиять на местного регоператора, предоставляющего, по мнению жителей, некачественные услуги по вывозу мусора, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В частности, жители микрорайона Мамонтовка в Пушкино, проживающие на улице Зелёной, сообщают о систематических нарушениях графика вывоза мусора с популярной контейнерной площадки. По их словам, регоператор часто игнорирует эту площадку, и в итоге за уборку приходится браться муниципальной службе «Городское хозяйство „Пушкинское“.

Уполномоченный главы округа Нина Ушакова и директор «Городского хозяйства» Юрий Гужва лично осмотрели площадку после того, как её привели в порядок сотрудники МБУ. Местные жители выразили благодарность Юрию Гужве за оказанную помощь и предоставили фотографии, демонстрирующие типичное состояние площадки до вмешательства муниципальной службы.

Аналогичная ситуация сложилась и на территории ТСН «Восход-1» в Ивантеевке. Несмотря на наличие договора между мусоровывозящей компанией и товариществом, контейнерная площадка регулярно оказывается завалена отходами. Пока стороны выясняют свои обязанности, уборку территории за счет бюджетных средств осуществляет МБУ «ГХ „Пушкинское“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.