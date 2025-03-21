Пучков ответил на вопрос, почему у него псевдоним «Гоблин»

Я в милиции служил, там все гоблины, заявил российский блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий, отвечая на вопрос о своем псевдониме.

«Я в милиции служил, там все гоблины», – ответил Пучков на вопрос одного из участников паблик-тока «Мы будущее. Сила смыслов» .

Проект «Мы будущее. Сила смыслов» - один из флагманских проектов министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

В рамках этого проекта молодые ребята встречаются со спикерами из разных сфер, начиная от творчества и журналистики и заканчивая геополитикой и информационной безопасностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.