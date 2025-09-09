Психотерапевт рассказала, когда нужно смотреть сериалы для полноценного отдыха

Сериалы могут быть инструментом развития и рефлексии, но только в балансе с другими видами активности, сообщила РИАМО психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Если человек смотрит три серии подряд в выходной день — это отдых. Если он отменяет встречи, игнорирует обязанности, ест на ходу перед экраном — это уже дисфункция. Не формат просмотра определяет пользу, а его место в жизни человека», — сказала Крашкина.

Она добавила, что исследование в Acta Psychologica рассматривало когнитивные эффекты у здоровых добровольцев в контролируемых условиях.

В реальной жизни «запойный просмотр» часто сопровождается нарушением сна (синий свет и эмоциональная активация вызывают бессонницу), гиподинамией (снижение кровотока в мозге), социальной изоляцией (как следствие, снижение уровня окситоцина и серотонина), эмоциональным истощением («эффект выгорания» от перенасыщения контентом).

«Запойный просмотр сериалов вреден не сам по себе — но как поведенческий паттерн он часто становится звоночком о проблемах. Полезен ли просмотр сериалов? Безусловно — если он осознанный, дозированный, интегрированный в здоровый образ жизни», — отметила специалист.

Крашкина заключила, что запойный просмотр полезен только если это исключение, а не правило. Человек должен чувствовать себя после него отдохнувшим, а не опустошенным.

Ранее ученые из университета Джорджии выяснили, что чтение и просмотр сериалов в формате марафона благотворно влияют на психику. Сознание активно следит за выдуманной историей, так человек полностью отвлекается от проблем, получает чувство безопасности и контроля. Результаты исследования опубликовали в журнале Acta Psychologica.

