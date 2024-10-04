Психотерапевт рассказала, как неправильная улыбка может навредить общению

Диссонанс между улыбкой и выражением глаз или текстом, который человек произносит, может расстроить, потому что создает ощущение несоответствия эмоций, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.

«Конечно, улыбка может быть разной: это может быть добрая улыбка, насмешливая ухмылка или даже саркастическая усмешка. Но главное, когда ты общаешься с человеком, который улыбается, — это восприятие его в целом, а не только его улыбки. Часто бывает, что один уголок губ улыбается, а глаза остаются холодными и безжизненными. Такой диссонанс между улыбкой и выражением глаз или текстом, который человек произносит, может расстроить, потому что создает ощущение несоответствия эмоций», – сказала Крашкина.

Она добавила, что очень важно, чтобы эмоции и текст были гармоничны — это помогает понять, насколько общение комфортно. Если человек эмоционально истощен, ему может не хватать энергии на то, чтобы отвечать на улыбку или проявлять дополнительные эмоции.

«В таком состоянии улыбка другого человека может даже раздражать, но это повод задуматься: почему она вызывает такую реакцию? Возможно, стоит пересмотреть свои ресурсы, делегировать какие-то обязанности или найти другой способ решения проблем», – предложила специалист.

По мнению Крашкиной, важно понимать, что правильных или неправильных улыбок не существует — все они разные. Вопрос лишь в том, чтобы улыбка отражала настоящее эмоциональное состояние, а не была маской. Собеседник довольно часто чувствует искренность или ее отсутствие.

Всемирный день улыбки отмечают в первую пятницу октября каждый год. В этом году он выпал на 4 октября. Праздник связан с изобретением «смайлика».