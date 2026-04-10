Психотерапевт рассказала, как братья и сестры влияют на удовлетворенность жизнью

Братья и сестры — это не просто «дополнительные дети» в семье, а отдельный психологический мир, который сильно влияет на то, какими взрослыми мы становимся. В разговоре с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника Ройтберга) Ирина Крашкина заявила, что люди, у которых сохраняются регулярные, пусть даже не очень частые, контакты с братьями и сестрами, чаще говорят о более высоком уровне удовлетворенности жизнью и воспринимают родных как надежный ресурс поддержки.

В отличие от вертикальной связи «родитель — ребенок», отношения между сиблингами горизонтальны: формально они равны, имеют похожий статус, но на практике роли сильно различаются. Старшим часто приходится раньше брать на себя ответственность, помогать по дому, объяснять младшим «правила мира», защищать или, наоборот, бороться за внимание родителей. Это тренирует навыки лидерства, организованность, внутреннее ощущение влияния на собственную жизнь. Младшие же с ранних лет живут в ситуации постоянного сравнения и выбора: подражать старшему, соревноваться с ним или искать свой путь, чтобы не раствориться в его тени.

Во взрослом возрасте характер сиблинговых отношений может сильно меняться: детская конкуренция нередко уступает место партнерству, особенно когда появляется необходимость вместе заботиться о пожилых родителях, решать семейные вопросы, поддерживать друг друга в кризисах. Исследования показывают, что даже редкое общение с братьями и сестрами положительно влияет на жизнь людей. Те, кто общается с близкими, чаще говорят об удовлетворенности жизнью.

При этом возможны разные сценарии: от очень близких, почти дружеских связей до лояльных «по обязанности» или почти полностью отстраненных отношений, если старые обиды и неразрешенные конфликты так и остались без проговаривания.

Что говорят ученые

Исследователи все чаще говорят о сиблинговых отношениях как об одном из ключевых факторов развития личности: через контакт с братом или сестрой ребенок учится конкурировать и сотрудничать, защищать свои границы и заботиться о чужих, переживать конфликты и мириться, оставаться в отношениях даже тогда, когда злится или ревнует.

Даже конфликты между братьями и сестрами могут иметь созидательную сторону, если в семье есть базовая безопасность и взрослые помогают детям договариваться. Споры из-за игрушек, ревность, борьба за личное пространство становятся «тренажером» для будущих социальных ситуаций: ребенок учится выражать злость словами, искать компромисс, признавать свою неправоту, выдерживать отказ и все равно оставаться в контакте. Напротив, ситуации, когда агрессия между сиблингами игнорируется или оправдывается, могут приводить к долгосрочным последствиям: повышенному риску депрессии, тревожных расстройств, снижению самооценки и трудностям в построении доверительных отношений во взрослом возрасте — причем как у «жертв», так и у «агрессоров».

О роли братьев и сестер в жизни

Братья и сестры играют важную защитную роль и в условиях семейного стресса. Исследования показывают, что дети, которые регулярно наблюдают конфликты между родителями, но при этом имеют теплую, поддерживающую связь с сиблингом, демонстрируют меньше признаков эмоциональной травмы и лучше справляются со стрессом. Для них брат или сестра становятся «своим человеком» внутри хаотичного мира взрослых: тем, с кем можно разделить страх, обсудить ситуацию на своем языке, пошутить и почувствовать себя не одиноким.

По словам Крашкиной, сиблинговый опыт — один из тех, которые мы не выбираем, но можем переосмысливать всю жизнь. Он влияет на то, как мы воспринимаем себя на фоне других, насколько легко делимся ресурсами, как реагируем на конкуренцию и чем для нас являются близкие отношения — угрозой или опорой. Осознанный взгляд на свою историю с братьями и сестрами, попытка увидеть в ней не только боль и напряжение, но и поддерживающие моменты, помогает лучше понять себя и выстраивать более зрелые, уважительные связи — как внутри семьи, так и за ее пределами.

День братьев и сестер

Брат и сестра имеют свой неофициальный праздник, который приходится на 10 апреля. В 2026 году это пятница. Так как событие не закреплено на государственном уровне, рабочий график в этот день не прерывается.

Инициатива празднования зародилась в США, где его впервые провели именно 10 апреля. Разные страны устанавливают свои даты для чествования родственных связей. В России этот неофициальный праздник отмечается в вышеуказанную дату.

Инициатива учредить День братьев и сестер принадлежит Клаудии Эварт из Нью-Йорка. Она пережила тяжелую утрату в юности, когда погибли ее старшие брат и сестра. Спустя годы Клаудия захотела увековечить их память и напомнить людям о ценности родственных уз. В 1995 году она предложила ввести этот праздник и создала для его продвижения специальный фонд.

Смысл этого дня — в напоминании о важности семейных связей. Он призывает нас дорожить отношениями с самыми близкими. Поэтому 10 апреля принято звонить своим братьям и сестрам, выражать им благодарность, перебирать старые снимки и вместе вспоминать общее детство.

В социальных сетях в эту дату публикуют теплые сообщения и фотографии, используя хештеги #NationalSiblingsDay или #ДеньБратьевиСестер.

