Психотерапевт дала советы по распределению задач на длинной рабочей неделе

Нужно выстраивать рабочие дни по энергетическому принципу: максимум задач — в начале недели, подведение итогов — к концу, а воскресенье — только для восстановления, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Эта рабочая неделя началась 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня 1 ноября на 3 ноября.

«С понедельника по среду стоит брать максимум задач — это фаза активной работы, когда уровень энергии еще достаточно высокий, чтобы решать сложные и объемные дела. В четверг нужно замедлиться: не браться за новое, а сосредоточиться на завершении начатого. Пятница — день подготовки к субботе: стоит заранее составить четкий план, чтобы понимать, что именно нужно сделать и сколько на это уйдет времени», — сказала Крашкина.

Она добавила, что субботу лучше посвятить только самым необходимым делам — выполнить функциональный минимум без стремления к подвигам и рекордам.

«А воскресенье должно стать днем обязательного восстановления: проведите хотя бы несколько часов без экранов, звонков и любых рабочих обязанностей», — разъяснила психотерапевт.

По ее словам, главная цель такой стратегии — не работать идеально, а сохранить себя. В условиях постоянного стресса забота о себе — не слабость и не роскошь, а элемент профессиональной устойчивости.

