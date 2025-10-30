Психолог Захаров призвал ужесточить контроль над освобожденными маньяками

Психолог Алексей Захаров заявил, что освобожденные маньяки могут вновь совершить преступления, несмотря на лечение и надзор, и призвал к ужесточению контроля над ними, сообщает Общественная Служба Новостей .

Освобождение известных маньяков вызывает опасения, что они могут снова совершить преступления. По словам психолога Алексея Захарова, даже после тюремного срока и принудительного лечения такие люди остаются потенциально опасными.

Эксперт отметил, что пока бывшие преступники находятся под постоянным наблюдением врачей и правоохранителей, риск рецидива минимален. Однако после перевода на амбулаторное лечение или освобождения ситуация меняется, и контроль становится менее эффективным.

«Современная психиатрия способна контролировать этих людей, пока они находятся под присмотром. Все остальное — это вопрос диагноза и клинического течения болезни. Например, если человек находится в состоянии маниакальной зависимости, то это вообще неизлечимо и его нужно постоянно держать под контролем», — пояснил Захаров.

Психолог сравнил ситуацию с лечением наркозависимых: без постоянного контроля человек может сорваться. Он подчеркнул, что административный и медицинский надзор за такими лицами должен быть максимально строгим, а наличие психических заболеваний не освобождает их от ответственности.

Захаров также отметил, что под наблюдением должны находиться и родственники освобожденного, если они есть, чтобы снизить риск новых преступлений.

