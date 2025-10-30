Психолог Захаров призвал ужесточить контроль над освобожденными маньяками

Эксперт считает, что риск рецидива среди маньяков сохраняется даже после лечения
Общество

Психолог Алексей Захаров заявил, что освобожденные маньяки могут вновь совершить преступления, несмотря на лечение и надзор, и призвал к ужесточению контроля над ними, сообщает Общественная Служба Новостей.

Освобождение известных маньяков вызывает опасения, что они могут снова совершить преступления. По словам психолога Алексея Захарова, даже после тюремного срока и принудительного лечения такие люди остаются потенциально опасными.

Эксперт отметил, что пока бывшие преступники находятся под постоянным наблюдением врачей и правоохранителей, риск рецидива минимален. Однако после перевода на амбулаторное лечение или освобождения ситуация меняется, и контроль становится менее эффективным.

«Современная психиатрия способна контролировать этих людей, пока они находятся под присмотром. Все остальное — это вопрос диагноза и клинического течения болезни. Например, если человек находится в состоянии маниакальной зависимости, то это вообще неизлечимо и его нужно постоянно держать под контролем», — пояснил Захаров.

Психолог сравнил ситуацию с лечением наркозависимых: без постоянного контроля человек может сорваться. Он подчеркнул, что административный и медицинский надзор за такими лицами должен быть максимально строгим, а наличие психических заболеваний не освобождает их от ответственности.

Захаров также отметил, что под наблюдением должны находиться и родственники освобожденного, если они есть, чтобы снизить риск новых преступлений.

