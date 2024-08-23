Психолог рассказала, когда нужно бить тревогу, если чувствуешь одиночество

Периодически испытывать чувство одиночества – это абсолютно нормально. Но если это состояние проявляется несколько раз в неделю, нужно срочно начинать предпринимать действия, чтобы помочь себе справиться с непростыми эмоциями и улучшить качество жизни, сообщила РИАМО психолог Аполлинария Гаудиум.

По словам Гаудиум, почувствовать себя одиноким и изолированным от общества можно при нескольких факторах: отсутствие круга общения, переезд, развод, потеря близкого или любое другое значимое событие. Также чувство одиночества через годы может пробудить детская травма. Человек, выросший в атмосфере отверженности и эмоциональной холодности, с большой долей вероятности во взрослом возрасте будет ощущать себя одиноким, но с этим состоянием можно поработать и свести его к минимуму.

«Часто чувство одиночества возникает у людей с низкой самооценкой. Неуверенная в себе личность старается находиться в тени. Также чаще остальных от чувства изоляции и одиночества страдают жители мегаполисов, так как они заняты карьерой и им попросту некогда общаться», — пояснила психолог.

Гаудиум порекомендовала при возникновении чувства одиночества стараться отгонять от себя мысли о том, что жизнь протекает в изоляции. Испытывать это чувство — нормально, а чтобы убедиться в этом, достаточно пообщаться с близкими людьми, которые подтвердят, что также сталкиваются с подобным. Такие разговоры повышают настроение и меняют картину восприятия в лучшую сторону, так как уже сложно назвать себя одиноким.

«Посещайте больше общественных и культурных мероприятий, даже если не всегда хочется. Проявляйте инициативу. Например, если вам давно хотелось познакомиться и поболтать с кем-то, сделайте первый шаг. Возможно, этот человек тоже хотел сблизиться с вами, но не решался», — добавила эксперт.

Если самостоятельно справиться с чувством изоляции и одиночества не получилось, следует обратиться за помощью к профессиональному психологу, который сможет поддержать и поможет прожить непростое состояние.