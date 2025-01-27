Психолог рассказала, какие качества нужны для достижения успеха

Достичь успеха в жизни можно не только благодаря талантам и одаренности, но и другим качествам, например, социальным навыкам. Особенно важным является развитие социального интеллекта, рассказала РИАМО психолог-расстановщик Лучия Копнева.

«Это способность распознавать и интерпретировать людские эмоции, а также правильно выражать свои. Также социальный интеллект подразумевает навыки коммуникации, умение сотрудничать и сопереживать», — объяснила Копнева.

Она отметила, что талантливый и бесталанный человек могут быть одинаково преуспевающими в жизни. Например, если у человека высокий IQ, но нет упорства, то достичь успеха ему будет трудно, так как признание зависит от воли и характера.

«Для развития социального интеллекта важно подтягивать познания о людях, правилах общения и этикета, социальную интуицию; важно развивать готовность быть лидером; эмпатию, способность контролировать собственные чувства», — перечислила психолог.

Для достижения успеха важно быть уверенным в себе, собранным, готовым брать на себя ответственность за свои поступки и принимать трудные решения, добавила эксперт.

«Успешными зачастую становятся выдержанные и честные люди, те, кто может быть терпеливым. Важно быть оптимистом и страстно увлеченным своим делом. Также на пути к поставленной цели не обойтись без взлетов и падений, поэтому нужно быть готовым и к неудачам», — заключила Копнева.