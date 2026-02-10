Психолог рассказала, как вручить подарок, чтобы он запомнился

Формальный жест «на бегу» обесценивает даже дорогой презент, тогда как личный контакт, теплые слова и небольшой ритуал делают подарок эмоционально значимым и запоминающимся, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Важнее подарка — только момент его вручения. Как вы дарите — не менее важно, чем что. Первое — глаза в глаза. Установите контакт, не вручайте презент на бегу. Слова от „я“. Скажите не „ты у меня такой сильный“, а „я ценю в тебе твою силу и поддержку“. Это делает посыл личным и теплым», — посоветовала Гладких.

По ее словам, эмоциональная нарастающая должна быть такой: контакт, затем теплые слова, затем вручение и совместное рассмотрение. Создайте маленький ритуал, а не сухую транзакцию.

«И помните: даже если вы договорились „ничего не дарить“, тихая надежда на чудо все равно живет в душе. Полное отсутствие внимания в день, когда его ждут все, может ранить сильнее, чем неудачный, но подаренный от души презент», — заключила психолог.

