Психолог рассказала, как развить у подростка осознанное отношение к жизни

Психолог: развить осознанное отношение к жизни у подростка можно с помощью бесед

Чтобы развить осознанное отношение ребенка к себе и окружающему миру, обсуждайте с ним все, что происходит в его жизни, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Виктория Савкова.

«Подросток проходит мимо, потому что теряет способность оценить ситуацию. Чтобы развить осознанное отношение ребенка к себе и окружающему миру, обсуждайте с ним все, что происходит в его жизни. Спрашивайте, как он относится к тому или иному событию, что хотел бы улучшить, сохранить или поменять», — рассказала Савкова.

Она посоветовала родителям поручать подростку важные задачи, так как умение отвечать за свои поступки увеличивает серьезность отношения к происходящему.

«Если подросток ошибся — не беда. Демонстрируйте собственным примером, как нужно доводить дела до конца и нести ответственность за свои слова и решения. Важно избегать поучительных разговоров, поскольку они малоэффективны и нарушают контакт с ребенком», — отметила психолог.

Эксперт добавила, что поддержка и внимание к эмоциям подростка способствуют его личностному росту и развитию ответственности.