Психолог рассказал, как избежать ссор с партнером из-за корпоратива

Внимание к партнеру перед новогодним корпоративом и звонки во время праздника помогут снизить риск семейного конфликта, рассказал психолог Андрей Зберовский, сообщает «Абзац» .

«Перед походом на корпоратив человеку стоит уделить внимание своей половине: муж сводил жену в ресторан, подарил цветы, комплименты, чтобы поход на корпоратив был на фоне хороших отношений в семье. Желательно договориться, чтобы люди приходили домой в разумное время, без отъезда куда-то дальше с продолжением. И конечно, чтобы оставались на телефоне: звонили, писали. Если эти предохранительные меры выполнять, вероятность конфликта будет гораздо меньше», — пояснил Зберовский.

Психолог также посоветовал отказаться от вызывающих нарядов. По его словам, если человек прихорашивается для коллег сильнее, чем для семейных выходов, это вызывает у партнера обиду и ревность.

Ранее эксперт по управлению персоналом Оксана Волкина рассказала, что пользу компании приносят грамотно организованные корпоративы, направленные на сплочение коллектива. Такие встречи помогают наладить связи между коллегами, которые в рабочей обстановке почти не общаются лично.

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