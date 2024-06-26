Психолог раскрыла секрет, как женщине выйти замуж в 50 лет

При поиске партнера или супруга женщине в возрасте 50 и более лет важно не обращать внимание на осуждение общества, сообщила РИАМО психолог-консультант, клинический психолог, психолог-сексолог, сертифицированный коуч ICC, гипнолог (эриксоновский и клинический гипноз) Ольга Савкин.

Она отметила плюсы и минусы поиска партнера в этом возрасте.

«Давайте сначала про плюсы. Когда женщине за 50, она уже не должна никому ничего доказывать — будь то рождение ребенка, приобретение жилья, построение карьеры», — сказала Савкин.

По ее словам, в 50 лет женщина полностью состоялась как личность и может целиком и полностью наслаждаться обществом любимого человека. Она лучше понимает себя, поэтому уверенно озвучивает мужчине свои потребности и желания. Еще она не стесняется себя, своих предпочтений в интимном плане, более раскрепощенная и открытая.

«А минус, на мой взгляд, только один — наличие к этому возрасту множества жестких ригидных установок. Про себя, окружающих, про отношения», — добавила психолог.

Как подчеркнула эксперт, важно не обращать внимание на мнение разных людей.

Она уточнила, что в указанном возрасте женщине труднее найти вторую половинку из-за разной природы с мужчинами, в частности, сказываются различия в репродуктивных способностях.

«У мужчин, как известно, сперматозоиды обновляются каждые 90 дней, а у женщины есть определенное количество яйцеклеток, данных ей при рождении. И с каждым днем эти яйцеклетки не только не обновляются, но и расходуются, и качественно изменяются», — пояснила специалист.

Эксперт отметила, что женщинам при знакомстве с мужчинами сначала следует обратить внимание на свое самоощущение. Если она чувствует себя любимой, ценной, значимой, то все в порядке. Если есть сомнение, то лучше перепроверить отношения.