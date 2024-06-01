Психолог посоветовала родителям верить детям и не бояться допускать ошибки

Психолог Полина Малахова заявила, что универсальной инструкции по воспитанию детей не существует. По ее словам, родителям не нужно бояться совершать ошибки, ведь дети «могут выдержать многие родительские промахи без серьезных последствий», сообщает «ФедералПресс» .

Идеальных родителей не существует и все могут допускать промахи, подчеркнула эксперт. Малахова также призвала помнить, что дети «не настолько хрупкие, какими могут казаться», однако в каждом из них родитель должен видеть человека, который в будущем вырастет и выберет свой путь.

«Доверяйте детям больше, чем отстраненным и безликим «спискам фраз», — отметила психолог.

По словам Малаховой, детей нельзя воспринимать как объекты, которые необходимо растить путем совершения ряда действий из абстрактного «списка».