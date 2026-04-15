Психолог объяснила рост числа одиноких россиян

По данным опросов, около 45 процентов жителей страны отмечают, что в их городе или селе стало больше людей, живущих одни. Причем чаще это не пожилые, а люди трудоспособного возраста. Показатель стал максимальным за все время наблюдений.

Клинический психолог Марианна Абравитова связала тенденцию с европейским влиянием и изменением жизненных приоритетов.

«Для таких людей главное — внутренний комфорт и умение быть интересным самому себе, а не наличие семьи или постоянного окружения. Это приводит к определенному расколу в обществе. С одной стороны, появляются люди, которые сознательно выбирают одиночество, с другой — остаются приверженцы традиционных семейных ценностей», — отметила Абравитова.

По ее словам, в предыдущие годы акцент делался на личный успех и свободу от обязательств, а семейным ценностям уделялось меньше внимания.

«Но важно понимать, что для российского общества такой подход не является органичным. Традиционные семейные ценности глубоко укоренены в культуре и духовных основах нашей страны. Поэтому нынешняя мода на одиночество — скорее временное явление, которое, как и любая мода, со временем утихнет», — считает собеседница «ВМ».

Эксперт добавила, что государственная поддержка семьи и многодетности в ближайшие 5–10 лет может снизить популярность одиночного образа жизни.

