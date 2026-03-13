Психолог объяснила привычку миллениалов говорить «спасибо большое»

Психолог Анастасия Лысакова заявила, что привычка говорить «спасибо большое» чаще встречается у миллениалов и связана с особенностями их взросления, сообщает Life.ru .

По словам эксперта, это поколение застало живое общение во дворах и уже позже столкнулось с цифровыми технологиями. Развернутую благодарность и устные приветствия они воспринимают как признак воспитанности и развитой личности. Добавление слова «большое» к «спасибо» для них означает готовность уделить время собеседнику.

У части зумеров подход иной. Для них краткие формы или отсутствие ответа не связаны с неуважением, а отражают стремление к экономии времени и защите личных границ.

«Социальный интеллект формируется чисто биологически не сразу, а уже к довольно зрелому возрасту. Зумеры привыкли к „спс“ или вообще полному отсутствию благодарности, и для них это не про неуважение, а про тайм-менеджмент», — пояснила Лысакова.

Поводом для обсуждения стал пост в социальной сети Х, где пользовательница, назвавшая себя «типичным миллениалом», удивилась, что молодой человек в лифте не ответил на ее приветствие. Она отметила, что всегда говорит «спасибо большое» по любому поводу и считает такую форму проявлением вежливости.

