Психолог объяснила, почему не нужно ждать особого старта 1 сентября

Со школы у людей появляется привычка — ждать 1 сентября как особого старта: чистая страница, свежие цели. Однако проходит время, а все остается, как и было. О настоящих причинах этой ситуации РИАМО рассказала практический психолог, создатель центра психологии «Время жить» Наталия Айринг.

«Одна из главных проблем заключается в том, что мы часто уходим в один вектор. Например, в работу — с головой и без остатка. В это время остальные сферы — семья, здоровье, отношения — уходят в минус. И, когда все начинает рушиться, мы бросаемся спасать то, что горит. Отношения? Срочно восстанавливаем. Семья? Все внимание туда. Но в это время работа снова проседает. И так — бесконечные качели: везде не доделано, внутри сопротивление, а энергия утекает», — сказала Айринг.

Она предупредила, что такие действия приводят к апатии, прокрастинации, иллюзии занятости. Человек думает: «Зачем браться, если все равно не смогу сделать на 100%?», и останавливается.

Как уточнила специалист, важно научиться определять приоритеты.

«Почему так получается, что мы загоняем себя в точку, когда „все горит“? Потому что у нас нет приоритетов. И здесь важно сделать шаг назад и оценить, что будет иметь последствия через год, а что только создает иллюзию срочности. Такие дела всегда найдутся», — отметила психолог.

Она рекомендовала использовать метод трех кругов. Круг первый — критически важные задачи. Без этого рухнет все: здоровье, ключевые отношения, стратегические проекты. Круг второй — важное, но несрочное. Это то, что дает рост, но может подождать. Круг третий — можно делегировать или исключить. Это задачи, которые занимают время, но не меняют картину жизни.

«И все время важно себе напоминать, что приоритет — это не то, что „мне сейчас важно“, а то, что дает мне жизнь и энергию, а не забирает ее», — подчеркнула эксперт.

Практики для распределения внимания

По ее словам, оставаться в балансе — значит, гибко распределять внимание между важными сферами жизни. Здесь помогут несколько практик.

Три дела в день. Один большой шаг в работе, один — в личной сфере и один — для себя. Пусть даже маленький, но каждый день. Это создает ощущение движения и поддерживает баланс.

«Жонглер». Нужно представить, что в руках находятся несколько мечей: семья, здоровье, работа, хобби. Важно не держать один из них долго, а подбрасывать и ловить по очереди: вложили внимание в одно, переключились на другое, потом на третье. Так сохраняется движение в каждой сфере без тотальных обрушений.

Еженедельный обзор. Раз в неделю нужно смотреть, куда ушло внимание. Это важно, потому что вслед за вниманием уходит энергия. Если что-то перекосилось, то следует корректировать баланс.

Как преодолеть испытания

«Но бывает так, что, даже если мы расставили приоритеты и планируем четко распределять внимание между разными сферами жизни, вдруг возникает сопротивление действовать. И это нормальная реакция нашей психики и сигнал, что наши цели слишком велики или у нас от них слишком большие ожидания», — отметила Айринг.

Она пояснила, что какие бы идеальные планы человек не составлял, но жить и реализовывать их в итоге приходится в реальных условиях — с усталостью, эмоциями, непредвиденными событиями.

В этом случае могут помочь дыхательные практики. Например, ребефинг — мягкое, но глубокое осознанное дыхание, которое помогает пройти сквозь внутренние блоки, напряжение и даже старые эмоции, мешающие начать действовать. Тело находит путь к расслаблению, ум — к ясности. И в результате действовать становится проще.

«Что мы видим в итоге? Что никакой особой даты, чтобы начать, нам не нужно. Каждый день может стать вашей „точкой отсчета“, если вы умеете слушать себя, видеть приоритеты и бережно распределять ресурсы. Ваши цели — это не гонка и не экзамен 1 сентября. Это путь, в котором вы идете своим темпом, но не останавливаетесь. И чем чаще вы выбираете себя в центре своей системы, тем устойчивее и радостнее становится движение», — заключила психолог.