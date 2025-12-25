Психолог объяснила, как встретить Новый год в ресурсе, если все не заладилось

Психолог Богунова: 31 декабря — это просто день в календаре, а не рубеж

Перед Новым годом люди начинают подводить итоги. Многие в соцсетях охотно хвастаются своим списком побед и триумфальных свершений. Некоторым начинает казаться, что, если они не могут сделать того же, то и год потрачен зря. Как перестать винить себя за «непродуктивность» и встретить праздник в ресурсе, рассказала РИАМО практический психолог, консультативный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Виктория Богунова.

«Психологическое состояние в праздники во многом зависит не от количества достигнутых целей, а от того, как мы сами оцениваем пройденный путь. Когда цели не достигнуты, мы часто чувствуем себя проигравшими под гнетом обстоятельств. Чтобы не встречать праздник с тяжелым чувством разочарования, стоит сменить фильтры, через которые вы смотрите на свои успехи», — сказала Богунова.

Психолог отметила, что важно учитывать не только лишь приобретения. Не менее значимо и то, от чего вы смогли отказаться. Например, вы решили, разорвать токсичные отношения или не стали участвовать в заведомо безнадежной авантюре.

Также Богунова рекомендует не зацикливаться на дате 31 декабря. Это просто день в календаре, а не какой-то рубеж. Если ваш год прошел «тихо», это вовсе не плохо. Расценивайте это как отдых перед новыми свершениями.

«Ощущение зря потраченного времени — это ловушка ума. Время прожито не зря, если вы извлекли из него хотя бы один важный урок», — резюмировала Богунова.

