Психолог Носкова рассказала, как правильно поговорить с ребенком о ВОВ

Важно говорить с детьми деликатно и правдиво, объясняя, что война — это горе и страдания, но даже там есть место для хороших, смелых и героических поступков, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Алина Носкова.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Он напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

«Разговоры о трагических событиях в истории страны позволяют осознать, к чему могут привести войны, насилие, и понять, почему так важно оберегать мир. Не стоит пугать ребенка и излишне драматизировать, но и избегать этой темы нельзя», – сказала Носкова.

Она добавила, что разговоры о трагических событиях в истории страны позволяют осознать, к чему могут привести войны, насилие, и понять, почему так важно оберегать мир.

«Расскажите о героях вашей семьи, о тех, кто защищал Родину, кем вы гордитесь. Это поможет сформировать личное отношение к событиям», — отметила психолог.

Носкова посоветовала избегать подробностей и терминов, которые могут вызвать у ребенка страх, говорите о мужестве, самоотверженности и героизме предков.

«Учитывайте возраст и чувствительность ребенка. Начинайте разговор с более простых тем и постепенно углубляйтесь в историю. Будьте готовы ответить на вопросы», – предупредила специалист.