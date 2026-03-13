Психолог назвала возраст, когда стоит начать учить детей иностранным языкам

Психолог Рейнталь: детей стоит учить иностранным языкам с двух лет

Детский и семейный психолог Галина Рейнталь заявила, что мозг ребенка наиболее восприимчив к иностранным языкам в возрасте двух–четырех лет. Обучение в этот период должно проходить в игровой форме, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, с точки зрения психологии и нейролингвистики именно в два–четыре года активно развиваются речевые зоны мозга. В этот период ребенок способен осваивать фонетику и интонации другого языка почти как родного.

«До пяти лет обучение должно проходить исключительно в игровой форме: песни, мультфильмы, короткие игры», — пояснила Рейнталь.

Психолог подчеркнула, что при задержке речевого развития изучение иностранного языка лучше отложить до пяти–шести лет.

Она также объяснила, что смешение языков у детей — нормальное явление, которое называется код-свитчингом. Это происходит потому, что словарный запас во втором языке еще невелик, и ребенок использует те слова, которые быстрее вспоминаются.

Рейнталь рекомендовала не ругать детей за ошибки и не исправлять их резко, чтобы не сформировать страх речи. Вместо этого лучше корректно повторять фразы и разделять языки по контексту, например выделяя отдельное время для чтения книг на иностранном языке.

