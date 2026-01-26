Психолог научила выпускников школ правильно выбирать ЕГЭ для профессии

До 1 февраля 2026 года ученики выпускных классов российских школ должны подать заявку на участие в ЕГЭ и окончательно решить, какие предметы они будут сдавать. Неверный шаг на этом этапе может повлечь за собой негативные последствия: потерянное время, пересдачи, изменение направления обучения или разочарование в выбранной профессии. О том, как сделать осознанный выбор профессии и соотнести его с предметами ЕГЭ, в разговоре с РИАМО рассказала психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

Популярные ошибки при выборе предметов для ЕГЭ

Мечта многих школьников — с первого раза найти подходящую специальность. По словам Гольдштейн, современные дети стремятся к тому, чтобы заниматься любимым делом, которое ежедневно вдохновляет, наполняет энергией и стимулирует к творчеству. Однако, к сожалению, далеко не всем удается сделать правильный выбор, и этому часто препятствуют распространенные ошибки:

Ориентация на тренды. Информационные технологии, юриспруденция, медицина — популярность профессии нередко становится определяющим фактором. При этом личные интересы и склонности подростка отодвигаются на второй план. Как результат — учеба без энтузиазма и быстрое утомление.

Выбор «как у всех». Если у подростка нет четких ориентиров, он может пойти учиться туда же, куда и его друзья. Но со временем интересы могут измениться, и придет осознание того, что выбор был сделан не самостоятельно.

Ориентация на заработок. Финансовый аспект важен, но он не гарантирует удовлетворения и успеха. Высокий доход редко компенсирует постоянное напряжение и отсутствие интереса к работе.

Несоответствие характеру. Интроверты часто выбирают профессии, связанные с постоянным общением, а экстраверты — рутинную офисную работу. Несоответствие темперамента и условий труда со временем приводит к стрессу и эмоциональному выгоранию.

Выбор предметов ЕГЭ «на всякий случай». Еще одна ошибка — выбирать экзамены, не понимая, для поступления на какие специальности они нужны. Например, сдавать физику только потому, что это сложный предмет, не планируя поступать в технический вуз, или, наоборот, не сдавать профильную математику, тем самым ограничивая себя в выборе направлений.

Когда стоит задуматься о будущей профессии

По словам Гольдштейн, психологи и специалисты по профориентации сходятся во мнении: за интересами ребенка следует наблюдать с раннего возраста. В играх, увлечениях, желании что-то строить, рисовать или объяснять другим можно заметить первые признаки склонностей.

Однако осознанный выбор формируется в подростковом возрасте — примерно с 13 до 16 лет. В этот период возрастает интерес к будущему, поиску смысла жизни, сравнению себя с миром взрослых профессий. Без понимания своих интересов и способностей выбор становится случайным. Важно честно ответить на вопросы: что мне действительно интересно? В чем мои сильные стороны? Какая деятельность настолько увлекает, что я забываю о времени? Составить более объективное представление о себе помогут профориентационные тесты. Наиболее известны тест Голланда, методика Климова, тест «Профкарта», а также различные типологии личности. Однако тестирование — это не панацея. Результаты — лишь пища для размышлений и обсуждения со специалистом по профориентации или психологом, который поможет сузить круг поиска.

Психолог порекомендовала изучить профессию до поступления. Следующий шаг — сбор информации. Будет полезным посещать дни открытых дверей в вузах и колледжах; участвовать в мастер-классах, смотреть интервью с профессионалами, читать специализированные блоги и ресурсы.

Роль родителей

Многие студенты меняют направление обучения уже после первого курса, потому что до поступления у них было слишком общее представление о профессии. Чем больше информации и примеров из реальной жизни будет собрано, тем более осознанным будет выбор.

Родители играют важную роль — особенно в финансовых вопросах. Но именно подростку предстоит работать по этой профессии долгие годы. Если выбор сделан без учета собственных интересов, профессиональное выгорание практически неизбежно. И даже если ребенку не хватает каких-то знаний или навыков для выбранной профессии, не стоит его останавливать. Недостаток знаний, физической подготовки или каких-то определенных умений — это не повод отказываться от мечты. Важно поддерживать мотивацию и искать возможности для развития.

Существует множество смежных профессий. Например, если человек мечтает стать хирургом, но не набирает нужных баллов, он может рассмотреть похожие направления в медицине или биотехнологиях.

«Универсальный способ понять, какая профессия „твоя“ — это модель, основанная на пересечении трех сфер: „хочу“, „могу“ и „надо“. То есть, что нравится (интерес), что получается (способности), что востребовано на рынке (потребность общества). Там, где три круга пересекаются и находится точка осознанного выбора. Помня об этом, вы никогда не ошибетесь», — заключила Гольдштейн.

