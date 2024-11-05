Психолог Миллер: мимолетные интрижки могут закончиться «дофаминовой ямой»

«Интимная жизнь напрямую влияет на выработку гормонов, таких как эндорфины и серотонин, что способствует ощущению счастья и благополучия. Полноценные отношения поддерживают высокий эмоциональный тонус, в то время как мимолетные интрижки и холодные партнеры, напротив, могут привести к „дофаминовой яме“, состоянию опустошенности», — сказала Миллер.

Она добавила, что подобные отношения лишают организм гормональной подпитки, подобной той, что дают искренние отношения и любовь.

«Если вы встречаете раздраженного руководителя, который выходит из себя, это может быть из-за неудовлетворенной потребности в близости. В случае, когда у такого руководителя налаживаются отношения дома или появляется партнер, обстановка на работе становится спокойнее: он превращается в участливого, креативного и позитивного человека», — рассказала сексолог.

Миллер отметила, что ситуация аналогична и для женщин, особенно тех, кто испытывает нехватку качественного секса.

«Мамы, погруженные в быт и заботу о детях, могут становиться раздражительными и стрессоустойчивыми, если их сексуальная жизнь не приносит удовлетворения. Напротив, качественные интимные отношения влияют на самооценку, общее состояние здоровья и даже помогают предотвращать простудные заболевания», — рассказала специалист.