Психолог Мартынов: «праздничных перегрузок» поможет избежать смена обстановки

Путешествие или смена обстановки эмоций — если это не лучшее лекарство от праздников, то хотя бы надежный способ избежать «праздничных перегрузок», сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Пожалуй, лучший вариант восстановления — это путешествие или смена обстановки, которые привносят новые впечатления, вкусы, запахи, людей, музеев, эмоций — если это не лучшее лекарство от праздников, то хотя бы надежный способ избежать „праздничных перегрузок“», — сказал Мартынов.

Он добавил, что для восстановления после интенсивного периода праздников, равно как и для поддержания себя в условной норме независимо ни от чего, психологи также рекомендуют установить и поддерживать режимы дня, питания, нагрузки и расслабления. На этих «китах» держится очень многое в нашей жизни.

«Рекомендуются также релаксационные мероприятия, медитации, бассейн, свежий воздух — это способствует снижению стресса и улучшению психологическое состояния. Не забывайте про социальное общение: проведение времени с близкими и друзьями может улучшить настроение и помочь почувствовать себя более энергичным, но тоже важно сохранить время для себя», — отметил психолог.

Мартынов уточнил, что порой важно побыть наедине с собой, если праздники были сопряжены с непрерывным общением.

«И не забывайте про хобби. Любимые занятия также помогают расслабиться и забыть о повседневных заботах. Но нужно понимать, что подход к восстановлению после стрессового периода праздников индивидуален в меру истощения человека», — заключил специалист.

4 июля в мире отмечается необычный день — День отдыха от праздников. Не известно точно, кто и когда придумал этот праздник. Считается, что «основателями» Дня являются жители Великобритании, которые придумали данный праздник в 90-х годах изначально в шутливой форме. Однако спустя несколько лет он стал символом отдыха, спокойствия и умиротворения души.